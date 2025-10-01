Сейчас без качественного смартфона обходится сложно. Кроме главной функции связи, телефон позволяет выходить в интернет, искать информацию решать рабочие вопросы, развлекаться в играх и так далее. Теперь это важный помощник в жизни каждого. Желая купить Айфон бу в Украине, вы точно захотите обратиться в проверенный магазин, где есть расширенный каталог интересующих вас моделей. Но также не нужно забывать и про необходимость защиты смартфонов. Современные устройства достаточно крупные, но часто имеющие хрупкий корпус. Чтобы защитить его от сколов и прочих повреждений, подберите на свой телефон чехол или стекло. Магазин Acase предлагает вам полный выбор различных аксессуаров на смартфоны известных брендов.

Важность защитных чехлов и стекол

Понимание, где купить Айфон в Киеве недорого, безусловно, для вас будет полезным. Но очень глупо вложиться в смартфон и не позаботиться про его защиту. На сайте Acase предлагаются аксессуары, что совмещают в себе внешний вид и функционал. Используя комбинацию чехла и защитного стекла на мобильный телефон, вы получаете следующее:

Увеличение срока эксплуатации. Вы точно в течении срока использования будете случайно ронять телефон, ударять его об твердые поверхности. Но чехлы возьмут большую часть нагрузки на себя. В последствии, можно будет даже выгодно перепродать телефон, если на нем будут минимальные повреждения. Защита чувствительных компонентов от попадания грязи, влаги, песка и прочего. Вы можете предпочитать активный или экстремальный отдых, не расставаться с телефоном во время работы. В любом случае, сохранность и работоспособность телефона гарантируется. Решение, какой Айфон лучше выбрать, чаще выполняется на основе не мощности устройства, а внешнего вида. Это нормально. Но вы можете видоизменить телефон, персонализировать его вид – достаточно подобрать чехол через каталог Acase.

На самом деле, полезных функций от защитных чехлов и стекол намного больше. Например, сменные стекла позволяют сохранить в целостность дорогое «родное» стекло смартфона. В том числе, идет защита и от отпечатков пальцев. Современные телефоны довольно часто имеют выпирающую камеру на задней крыше или другие компоненты – чехлы способны выровнять поверхность, сделав эксплуатацию более удобной. Чехлы имеют особый материал и форму, позволяющую удерживать даже габаритные смартфоны в одной руке.

Каталог товаров

Если вы точно понимаете, как отличить оригинальный Айфон от копии, то есть смысл разобраться, как выглядит идеальный чехол. Переходите в каталог Acase и выбирайте подходящую модель чехла. Для вашего удобства он поделен на отдельные категории по брендам. Поэтому можно подобрать защитные аксессуары на следующие устройства:

От Apple iPhone 7 / 8 (4.7″) до Apple iPhone 13 Pro Max (6.7″). Поклонникам устройств Samsung также можно приодеть свой телефон. Выборка аксессуаров огромная – от чехлов на Samsung Galaxy Note 20 до Samsung Galaxy S21 FE. На все популярные китайские смартфоны тоже можно найти чехлы в различной конфигурации. Речь про телефоны Xiaomi, ZTE, Realme, Oppo.

Открывайте вкладку с товарами для защиты родного стекла и увидите не менее разнообразный ассортимент товаров. Безусловно, делать даже частичный ремонт Айфона в домашних условиях при повреждениях стекла не стоит – сначала восстановите родное стекло в проверенном сервисе. А уже потом подберите для него и защитное стекло на сайте Acase.

Также у нас на сайте можно подобрать и другие аксессуары. Речь про колонки, наушники, павербанки, кабели, зарядные проводные и беспроводные станции. Держатели для смартфонов в автомобиль также есть – выбирайте и заказывайте.

Условия доставки

Любые доступные аксессуары для Айфона в Украине, как и аксессуары на другие устройства, вы можете заказать под доставку в свой город. Магазин Acase сотрудничает с Новой Почтой, что автоматически означает качество и скорость доставки. Отделения почты есть даже в небольших населенных пунктах, поэтому вы точно получите выбранный товар. Отправка происходит в день обработки заявки, а сами сроки доставки занимают до двух дней. Стоимость отправки зависит от конкретных параметров, о чем вы будете уведомлены заранее.

Заплатить можно заранее через WayForpay либо воспользоваться наложенным платежом. Второй вариант предпочтителен для тех, кто хочет сначала удостовериться в товаре в почтовом отделении, а уже потом платить за него. Курьерская доставка домой через Новую Почту тоже есть — вы можете упростить себе распорядок дня либо сделать кому-то сюрприз, прислав фирменный чехол или другой аксессуар в подарок.

Возможность обмена

Магазин Acase находится в Одесе, по адресу проспект Шевченка, 11. Вы можете лично прийти и обговорить все вопросы, более подробно узнать про конкретный товар. Также можно на месте проверить отсутствие дефектов, размеры, целостность комплекта товара. В срок, равный 14 дням, будет действовать гарантия. Если поломка или дефект в этот период произойдет по вине производителя, то обращайтесь к нам – мы решим вопрос. Это будет либо обмен товара на аналогичный, либо на другой с перерасчетом стоимости. Также можно договориться и про возврат денежных средств, но при условии, что вы вернете товар в исходной комплектации.

Также важно помнить, что товар не должен быть в эксплуатации, чтобы его потом можно было вернуть. С коробкой обходитесь аккуратно на первые две недели. Так вы сможете потом решить вопрос в свою пользу. Связывайтесь с нами по любым вопросам – если вы обнаружите скрытый дефект, если имеются трудности с эксплуатацией, установкой или подключением товара. Есть лишь несколько поводов не принять товар от вас обратно. Это если имеется естественный износ товара по времени. Если повреждение товара возникло через нарушение установленных правил или по эксплуатации не по назначению, то возврата не будет. Поэтому внимательно читайте указания на коробке или инструкцию, которая прикладывается к товару.

Авторизуйтесь на сайте Acase, чтобы делать заказы в удобной форме. Несколько кликов мышью – и вы получите оригинальный аксессуар на свой смартфон по выгодной цене.